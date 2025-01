(ФОТО) ПОЧЕТАК НОВЕ ЕРЕ: Мареј стигао у Мелбурн, Новак се спрема за Аустралијан опен

Британац је дугогодишњи ривал српском тенисеру, знају се од када су били на јуниорским турнирима, а играчку каријеру је завршио прошлог лета после Олимпијских игара у Паризу.

Ђоковић је први турнир у новој сезону у Бризбејну одрадио без новог тренера, који је био на зимовању, а сада се Мареј прикључио тиму најбољег играча икада.

Организатори Аустралијан опена објавили су слике са тренинга написавши да је почела ера Ендија и Новака.

Ђоковић ће у Мелбурну покушати да освоји 25. гренд слем, рекордни 11. у Аустралији и стоту титулу у каријери. Аустралијан опен почиње 12. јануара.

