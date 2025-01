(ФОТО, ВИДЕО) ЂОКОВИЋ ПРЕПУСТИО СЕТ РИВАЛУ: Новак претекао Федерера на путу до трећег кола Аустралијан опена

Десетоструки шампион у Мелбурну је био бољи од Португалца Жаима Фарије 3:1 - 6:1, 6:7 (4), 6:3, 6:2.



Новаку су била потребна три сата како би дошао до тријумфа, јер је Фарија, 125. играч на АТП листи, славио у другом сету у тај-брејку и изједначио на 1:1. Након тога, Ђоковић ништа ниеј препуштао случају, као ни на почетку дуела и сва три сета која је добио, добио је убедљиво.

