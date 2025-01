(ФОТО, ВИДЕО) НИШТА ОД 25. ГРЕНД СЛЕМА: Ђоковић предао меч, повреда јача од српског тенисера, Зверев игра за титулу у Мелбурну

Ђоковић је повреду бутног мишића зарадио у четвртфиналној победи над Карлосом Алкаразом, али је ипак покушао да одигра полуфинале, и био је равноправан такмац Звереву у првом сету.



After 71 gruelling and tense minutes, there's nothing to split @AlexZverev and @djokernole ! We've a tie which needs breaking! #AO2025 pic.twitter.com/G87JCrtOgj

До тај-брејка ниједан тенисер није направио брејк, а Немац је био бољи у тај брејку 7:5.

Зверев је постао први финалиста првог гренд слема сезоне

🤯 @alexzverev claims an extraordinary first set - and ultimately the match.



Having battled through the set, @djokernole has been forced to retire due to injury.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/uH2iiLJaVC

