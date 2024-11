ЈАНИК СИНЕР БЕЗ ИЗГУБЉЕНОГ СЕТА ОСВОЈИО ЗАВРШНИ МАСТЕРС У ТОРИНУ: У финалу надиграо Тејлора Фрица

Он је до победе против Фрица дошао релативно лако, са 2-0 у сетовима (6:4, 6:4) после сат и 24 минута борбе.



Италијан је први пут у својој каријери освојио Завршни турнир, отишавши корак даље од прошле сезоне, када га је у финалу савладао Новак Ђоковић, чиме је још једном потврдио да је тренутно најбољи играч на свету.

Тиме је уједно и увећао предност на АТП ранг листи, па ће годину завршнити са чак 3.915 поена више од другопласираног Саше Зверева.

Синер је на путу до титуле победио Фрица и у групној фази, а успут није изгубио ниједан сет, пошто су са по 2-0 пред њим пали и Де Минор, Медведев и Руд. Први је који је то урадио још од Ивана Лендла 1986. године.

Немачки тенисери Кравиц и Пуц славили у конкуренцији дублова Немачки тенисери Кевин Кравиц и Тим Пуц освојили су Завршни АТП Мастерс у конкуренцији дублова, пошто су у финалу победили Марсела Аревала из Салвадора и Хрвата Мату Павића 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Меч је трајао један сат и 39 минута.

Поред свега тога, постао је први Италијан који је освојио Завршни турнир у историји тениса, а и једини играч уз Ђоковића и Федерера који је у истој сезони освојио Аустралијан опен, УС опен и Завршни турнир.

Брутално је сервирао 23-годишњи Италијан од почетка до краја, а кренуо је јако од самог почетка, док му није дуго требало ни да дође до првих прилика за брејк. У прва два од три Фрицова гема је благо запретио, а онда је у наредном, после три пропуштене шансе, одузео сервис ривалу. Наставио је да игра сјајно Јаник, али је Фриц подигао ниво у десетом гему првог сета када је дошао до брејк лопте. Међутим, добрим сервисом Синер је неутралисао опасност, а онда лагано дошао до 1-0.

Turin ERUPTS as a perfect @janniksin dropshot hands the World No.1 the break! 🗣️#NittoATPFinals pic.twitter.com/IT8zwtleQm — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2024

Није лоше Фриц ушао у други сет, али је деловало као да је само питање времена када ће Синер поново напасти његов гем. И то се десило већ у петом гему – спасао је једну брејк лопту Американац, али му сервис више није радио, а Синер је "намирисао крв" и направио брејк. Публика у Торину није остала разочарана ни до краја меча, иако је Синер без већих проблема привео борбу крају, јер се Фриц није предавао. Покушавао је да нађе начин, мучио мало Јаника и у његовим сервис гемовима, али на крају – Синер је показао класу, био најбољи када је то било најпотребније и заслужено тријумфовао.