ЈОШ ЈЕДАН ОТКАЗ: Ђоковић не игра ни у Синсинатију!

Након што је пропустио турнир у Торонту, Новак је донео идентичну одлуку и за друго такмичење на северноамеричком тлу.

То значи само једно – без припреме, макар оне најозбиљније, ће ићи на УС Опен.

Cincinnati update:

OUT: Djokovic, Korda, Djere, SE spot

IN: Nishioka, Tabilo, Gaston, McDonald

Next: Quinn

— Entry List Updates (@EntryLists) August 4, 2025