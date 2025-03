ЛАСЛО ЂЕРЕ ПОДИГАО ТРОФЕЈ После много муке ОСВОЈИО АТП ТУРНИР

Српски тенисер Ласло Ђере освојио је титулу на АТП турниру серије 250 у чилеанском Сантијагу, пошто је после фантастичног финала које је трајало скоро два и по сата - савладао Сантијага Баеза 2:1 (6:4, 3:6, 7:5). Ово је трећа титула у каријери за Ђереа, после Рија 2019. и Сардиније 2020, али уједно и прва АТП титула.

Djere conquers Santiago! 🏆 In his 150th win, a 6-4 3-6 7-5 victory over Baez secures Laslo Djere’s first ATP trophy in 5 years! #MovistarChileOpen pic.twitter.com/TOimLfuhjv

Озбиљно се намучио да дође до ње и сасвим заслужено је подигао трофеј у Сантијагу, тако да ће већ од данас бити међу првих сто на АТП листи. Конкретно 74, а надамо се да овим само креће његов нови успон.

Интересантно је да је Ласло Ђере трећи српски тенисер који је у 2025. години освојио титулу. Прво је Хамад Међедовић почетком године тријуфмовао на челинџеру у Португалу, где је играо уместо Аустралијан опена, да би затим недавно Миомир Кецмановић освојио Делреј бич - турнир серије 250. Прво у синглу, па у дублу. А десило се да први пут чекамо најбољег свих времена Новака Ђоковића да дође до титуле, и то своје јубиларне 100. у каријери.

A special moment for Laslo Djere as he wins his first title in five years 🥲👏#MovistarChileOpen pic.twitter.com/BNbJWkUULt

— Tennis Channel (@TennisChannel) March 3, 2025