ПИЈАНИ ПЛЕС СИНЕРА! Појавио се пијан и узео Швјонтек за руку: "Доста сам попио, врти ми се", Британци се хватали за главу

Врло вероватно никада у историји није било оволико буке око шампиона Вимблдона.

У женској конкуренцији је Ига Швјонтек помела Аманду Анисимову, код мушкараца је Јаник Синер преокренуо у дуелу са Карлосом Алкаразом и тако је дошао до прве титуле на лондонској трави.

Након финалног дана одржана је свечана вечера, а док су сви причали о плесу који су извели Швјонтек и Синер, открило се да Италијан није ни крио да је током прославе решио да се опусти и пије алкохол. Погледајте плес Синера и Швјонтек:

A new pairing uphold a Wimbledon tradition ✨



Take it away, @iga_swiatek and @janniksin... pic.twitter.com/qrYBfL0Vkq

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2025