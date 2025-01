ПОЗНАТ ПРВИ ПОЛУФИНАЛНИ ПАР КОД ДАМА: Сабаленка на путу до одбране титуле у Мелбурну мора преко Бадосе

Бадоса је у четвртфиналу савладала Американку Коко Гоф 2:0 (7:5, 6:4), док је Сабаленка била боље од Рускиње Анастасије Пављученкове - 2:1 (6:2, 2:6, 6:3).

Сабаленка је у првом сету направила два брејка и лако повела 1:0. У другом сету Пављученкова је узвратила, направила је чак три брејка, а претрпела само један и тако увела меч у трећи одлучујући сет.

𝟭𝟵-𝟬 at Melbourne Park 😍



Aryna Sabalenka's title defence is STILL ALIVE as she battles past Pavlyuchenkova's challenge 6-2 2-6 6-3. #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/AyJnkxpyo8

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2025