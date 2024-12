ПРЕМИНУО ЈЕ У 91. ГОДИНИ Легендарни тенисер био је светски број 1 и освајач 19 Гренд слем титула!

Фрејзер, некадашњи светски број један, освојио је три велике титуле у синглу, укључујући Вимблдон 1960. године, заједно са 16 Гранд Слам трофеја у дублу. Године 1959. постигао је историјски подвиг освојивши све три титуле на УС Опену – у синглу, дублу и миксу – на Форест Хилсу. Такође је предводио Аустралију до тријумфа у Дејвис купу, такмичењу с којим је био нераскидиво повезан и у којем је касније постао селектор репрезентације.



- Био је као отац за мене . Знао је како да те учини важним и помогне ти да игру подигнеш на виши ниво - изјавио је Пет Кеш, још један бивши шампион Вимблдона, према речима Националног тениског савеза Аустралије.

Друга аустралијска легенда Род Лејвер, којег је Фрасер победио на Вимблдону и у финалу УС Опена, одао је почаст "драгом пријатељу и колеги леворуком играчу".

- Био је прави драгуљ у златној ери аустралијског тениса – невероватни светски број један, освајач Гранд Слам титула и икона Дејвис купа - написао је 86-годишњи Лејвер на друштвеној мрежи X.

I am deeply saddened to hear of the passing of my dear mate and fellow lefty, Neale Fraser. He was a true gem in a golden era of Australian tennis legends - an incredible World No.1, a Grand Slam champion, and a Davis Cup icon. Neale bested me in 2 major finals, pushing me to… pic.twitter.com/B4cVLEnRUk

— Rod Laver (@rodlaver) December 3, 2024