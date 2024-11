(ВИДЕО) Новак Ђоковић унео пехар на финале Копа Либертадорес

Србин је специјални гост финала најквалитетнијег клупског такмичења Јужне Америке.

Ђоковић у недељу од 17 часова, игра у Буенос Ајресу егзбициони меч против Хуана Мартина Дел Потра на његовом опроштају од тениске каријере.

Novak Djokovic makes an appearance at Conmebol Libertadores.



He’s everywhere this off-season. 🏆

