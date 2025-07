(ВИДЕО) РУС НАПРАВИО СКАНДАЛ У ВАШИНГТОНУ! Ево због чега је Медведеву на мечу пао мрак на очи!

Оба тенисера чудних карактера приредила су публици незаборавни спектакл по пакленој температури. Осећај на терену је био као да има више до 40 степени, због чега су обојица имали одређених проблема.

Данил Медведев нам је приредио лудачки лоб, Корентан Муте сервис у свом стилу, а последњи поен је заиста прича за себе, о чему смо већ писали. Сада се појавио и снимак онога што је уследило након поена.

Након што је изгубио меч, и то пошто је одигран само један гем након прекида, који је уследио због муња и опасности од удара грома, Медведев је био врло бесан и то је одмах показао.

Направио је у последњем гему три дупле сервис грешке, а након последњег поена бацио је рекет са стране из беса, а затим је настрадала и недужна флашица воде, коју је олупао о бетон.

O jogo do 🇷🇺MEDVEDEV vs 🇫🇷MOUTET foi paralisado por conta dos raios no 4/5 do terceiro set.



Na retomada, o russo voltou sacando, fez 3 duplas faltas no game e perdeu o jogo.



Jogou a raquete longe e destruiu a garrafa d'água de cerâmica...pic.twitter.com/iu6xIZfLM3

