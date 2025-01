(ВИДЕО) СУСРЕТ ПОСЛЕ 20 ГОДИНА: Новак срео навијача који му је предвидео успех

Новак је одбио да даје изјаву после меча, после чега је брзо напустио терен "Род Лејвера" до Барбаре Шет и екипе "Јуроспорта".

После краћег давања изјаве, на сцену су ступили Јан и његова супруга. Јан је Новаков навијач већ пар деценија, а када је Ђоковићу било свега 17 година он му је већ тада предвидео велику каријеру.

"Рекао сам ти да ћу ти се јавити на 20. годишњицу нашег упознавања! Још тада сам му предложио Маријана Вајду, то је тренер који је подобан његовом карактеру", рекао је Јан.

Новак је потом потврдио, више кроз шалу, да је његов предлог главни разлог што је започео сарадњу са словачким стручњаком.

За успомену, Јан је скинуо са себе мајицу са заједничком фотографијом и поклонио ју је Новаку који ју је одмах обукао.

