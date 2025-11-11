БЕЧЕЈЦИ УКЊИЖИЛИ ПРВУ ПОБЕДУ У СЕЗОНИ: Три четвртине биле под контролом
Ново издање бечејских ватерполиста укњижило је прву победу у новој сезони.
Савладана је Палилула резултатом 13:11. Објективно гледано, победа је могла бити израженија убедљивијим резултатом, јер је до последњих осам минута игре било 12:7.
– Контролисали смо игру и резултат у прве три четвртине, а онда смо у последњој психички пали и дозволили ривалу да се приближи, али не и угрози победу. Сви су добили прилику да играју, а највећи терет су изнели искуснији играчи, што се од њих и очекује. Добро је да смо уписали победу и сада се окрећемо новом изазову. Наш мото је да идемо утакмицу по утакмицу, а форма и резултати ће се дизати како време одмиче – вели тренер Бечејаца Милош Бркљач.
Наредни ривал младића са Тисе је млада и квалитетна екипа Саве из Шапца. Утакмица ће се играти у суботу од 20 сати у легендарном базену крај Тисе.
Бечеј – Палилула 13:11 (2:1, 6:3, 4:3, 1:4)
Бечеј: Пливалиште ПСЦ „Ђотђе Предин Баџа“. Гледалаца: 100. Судије: Дарко Гавриловић (Зрењанин), Габор Бурањ (Сента). Искључења: Бечеј 11, Палилула 6. Петерци:Бечеј 2(2), Палилула 1(1).
Бечеј: Јаковљевић, Мраовић, Микалачки, Наћук 5, Добожанов 3, Месарош 2, Купрешак 1, Мрвић, Ловчевић, Станивук 2, Пантић, Павков, Стојанов, Јованов.
Палилула: Спасојевић, Станковић, Тенжера 1, Ђорђевић, Николић, Радовановић 1, Алексић, Стојановић 1, Парезановић 4, Шћекић 3, Богдановић, Магдаленић, Миоковић, Цветковић 1.