Познат распоред такмичења у Првој Б лиги Србије

У групи „Север“ играће: Дунав, Бечеј, Спартак Прозивка, ЖАК, Пролетер, и Младост, док ће се у групи „Југ“ такмичити: Сингидунум, Расина, Дорћол, Нови Београд 011, Тент и Бањалука.
После лигашког дела, где у обе групе сви клубови морају да одиграју 10 утакмица, у завршни део такмичења пласираће се по две најбоље екипе из сваке групе, с тим што Бањалука не може да игра у Првој А лиги. Старт Прве Б лиге заказан је за 11. новембар, а последње, десето коло, биће одиграно 10. марта 2018. године.
Прва Б ватерполо лига – Распоред
Прво коло, 11.11.2017.
Сингидунум – Бања Лука
Нови Београд 011 – Дорћол
Тент – Расина
Бечеј – Жак
Младост – Валис
Дунав – Спартак Прозивка
Друго коло, 25.11.2017.
Бања Лука – Дорћол
Расина – Нови Београд 011
Сингидунум – Тент
Жак – Валис
Спартак Прозивка – Младост
Бечеј – Дунав
Треће коло, 09.12.2017.
Дорћол – Расина
Тент – Бања Лука
Нови Београд 011 – Сингидунум
Валис – Спартак Прозивка
Дунав – Жак
Младост – Бечеј
Четврто коло, 23.12.2017.
Бања Лука – Расина
Сингидунум – Дорћол
Тент – Нови Београд 011
Жак – Спартак Прозивка
Бечеј – Валис
Дунав – Младост
Пето коло, 27.01.2018.
Расина – Сингидунум
Дорћол – Тент
Нови Београд 011 – Бања Лука
Спартак Прозивка – Бечеј
Валис – Дунав
Младост – Жак
Шесто коло, 03.02.2018.
Бања Лука – Сингидунум
Дорћол – Нови Београд 011
Расина – Тент
Жак – Бечеј
Валис – Младост
Спартак Прозивка – Дунав
Седмо коло, 10.02.2018.
Дорћол – Бања Лука
Нови Београд 011 – Расина
Тент – Сингидунум
Валис – Жак
Младост – Спартак Прозивка
Дунав – Бечеј
Осмо коло, 24.02.2018.
Расина – Дорћол
Бања Лука – Тент
Сингидунум–Нови Београд 011
Спартак Прозивка – Валис
Жак – Дунав
Бечеј – Младост
Девето коло, 03.03.2018.
Расина – Бања Лука
Дорћол – Сингидунум
Нови Београд 011 – Тент
Спартак Прозивка – Жак
Валис – Бечеј
Младост – Дунав
Десето коло, 10.03.2018.
Сингидунум – Расина
Тент – Дорћол
Бања Лука – Нови Београд 011
Бечеј – Спартак Прозивка
Дунав – Валис
Жак – Младост