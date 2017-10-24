Познат распоред такмичења у Првој Б лиги Србије

У групи „Север“ играће: Дунав, Бечеј, Спартак Прозивка, ЖАК, Пролетер, и Младост, док ће се у групи „Југ“ такмичити: Сингидунум, Расина, Дорћол, Нови Београд 011, Тент и Бањалука.

После лигашког дела, где у обе групе сви клубови морају да одиграју 10 утакмица, у завршни део такмичења пласираће се по две најбоље екипе из сваке групе, с тим што Бањалука не може да игра у Првој А лиги. Старт Прве Б лиге заказан је за 11. новембар, а последње, десето коло, биће одиграно 10. марта 2018. године.

Прва Б ватерполо лига – Распоред

Прво коло, 11.11.2017.

Сингидунум – Бања Лука

Нови Београд 011 – Дорћол

Тент – Расина

Бечеј – Жак

Младост – Валис

Дунав – Спартак Прозивка

Друго коло, 25.11.2017.

Бања Лука – Дорћол

Расина – Нови Београд 011

Сингидунум – Тент

Жак – Валис

Спартак Прозивка – Младост

Бечеј – Дунав

Треће коло, 09.12.2017.

Дорћол – Расина

Тент – Бања Лука

Нови Београд 011 – Сингидунум

Валис – Спартак Прозивка

Дунав – Жак

Младост – Бечеј

Четврто коло, 23.12.2017.

Бања Лука – Расина

Сингидунум – Дорћол

Тент – Нови Београд 011

Жак – Спартак Прозивка

Бечеј – Валис

Дунав – Младост

Пето коло, 27.01.2018.

Расина – Сингидунум

Дорћол – Тент

Нови Београд 011 – Бања Лука

Спартак Прозивка – Бечеј

Валис – Дунав

Младост – Жак

Шесто коло, 03.02.2018.

Бања Лука – Сингидунум

Дорћол – Нови Београд 011

Расина – Тент

Жак – Бечеј

Валис – Младост

Спартак Прозивка – Дунав

Седмо коло, 10.02.2018.

Дорћол – Бања Лука

Нови Београд 011 – Расина

Тент – Сингидунум

Валис – Жак

Младост – Спартак Прозивка

Дунав – Бечеј

Осмо коло, 24.02.2018.

Расина – Дорћол

Бања Лука – Тент

Сингидунум–Нови Београд 011

Спартак Прозивка – Валис

Жак – Дунав

Бечеј – Младост

Девето коло, 03.03.2018.

Расина – Бања Лука

Дорћол – Сингидунум

Нови Београд 011 – Тент

Спартак Прозивка – Жак

Валис – Бечеј

Младост – Дунав

Десето коло, 10.03.2018.

Сингидунум – Расина

Тент – Дорћол

Бања Лука – Нови Београд 011

Бечеј – Спартак Прозивка

Дунав – Валис

Жак – Младост