СЕЛЕКТОР ВАТЕРПОЛИСТА СРБИЈЕ СТЕВАНОВИЋ ПОЗВАО 24 ИГРАЧА за припреме у Крагујевцу
Селектор ватерполо репрезентације Србије Урош Стевановић позвао је 24 играча за тродневне припреме, које ће бити одржане од 11. до 13. априла у Крагујевцу.
На списку се налазе: Радослав Филиповић (Раднички), Владимир Мишовић (Црвена звезда), Милан Глушац (Нови Београд), Радослав Виријевић (Валис), Немања Убовић (Вуљагмени), Немања Вицо (Приморац), Ђорђе Лазић (Јадран ХН), Богдан Гавриловић (Раднички), Страхиња Крстић (Нови Београд), Сава Ранђеловић (Вашаш), Никола Јакшић (Раднички), Радомир Драшовић (Раднички), Петар Јакшић (Раднички), Лука Пљеваншић (Шабац), Милош Ћук (Нови Београд), Страхиња Рашовић (Раднички), Василије Мартиновић (Нови Београд), Никола Дедовић (Вашаш), Душан Мандић (Ференцварош), Виктор Рашовић (Панатинакос), Никола Лукић (Нови Београд), Вук Милојевић (Јадран ХН), Марко Димитријевић (Нови Београд) и Лука Гладовић (Нови Београд).
У стручном штабу се налазе: Урош Стевановић (селектор), Стефан Ћирић, Милош Ћирић, Дарко Билић, Немања Личанин, Милош Остојић (тренери), Дајана Зоретић (кондициони тренер), Андрија Герић (спортски психолог), др Иван Марјановић и др Никола Репац (доктори) и Владимир Радовић (физиотерапеут).