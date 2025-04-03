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СЕЛЕКТОР ВАТЕРПОЛИСТА СРБИЈЕ СТЕВАНОВИЋ ПОЗВАО 24 ИГРАЧА за припреме у Крагујевцу

03.04.2025. 15:34 15:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
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vaterpolisti srbije
Фото: VSS

Селектор ватерполо репрезентације Србије Урош Стевановић позвао је 24 играча за тродневне припреме, које ће бити одржане од 11. до 13. априла у Крагујевцу.

На списку се налазе: Радослав Филиповић (Раднички), Владимир Мишовић (Црвена звезда), Милан Глушац (Нови Београд), Радослав Виријевић (Валис), Немања Убовић (Вуљагмени), Немања Вицо (Приморац), Ђорђе Лазић (Јадран ХН), Богдан Гавриловић (Раднички), Страхиња Крстић (Нови Београд), Сава Ранђеловић (Вашаш), Никола Јакшић (Раднички), Радомир Драшовић (Раднички), Петар Јакшић (Раднички), Лука Пљеваншић (Шабац), Милош Ћук (Нови Београд), Страхиња Рашовић (Раднички), Василије Мартиновић (Нови Београд), Никола Дедовић (Вашаш), Душан Мандић (Ференцварош), Виктор Рашовић (Панатинакос), Никола Лукић (Нови Београд), Вук Милојевић (Јадран ХН), Марко Димитријевић (Нови Београд) и Лука Гладовић (Нови Београд).

У стручном штабу се налазе: Урош Стевановић (селектор), Стефан Ћирић, Милош Ћирић, Дарко Билић, Немања Личанин, Милош Остојић (тренери), Дајана Зоретић (кондициони тренер), Андрија Герић (спортски психолог), др Иван Марјановић и др Никола Репац (доктори) и Владимир Радовић (физиотерапеут).

ватерполисти србије припреме урош стевановић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Ватерполо
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СЕЛЕКТОР ВАТЕРПОЛО РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ УРОШ СТЕВАНОВИЋ О НАСТУПУ У БУКУРЕШТУ: После овог турнира имамо јаснију анализу сваког играча
vaterpolo

СЕЛЕКТОР ВАТЕРПОЛО РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ УРОШ СТЕВАНОВИЋ О НАСТУПУ У БУКУРЕШТУ: После овог турнира имамо јаснију анализу сваког играча

13.01.2025. 18:24 18:27
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