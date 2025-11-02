ЛЕКАРИ ДОСТУПНИ И ПОСЛЕ ПОНОЋИ Ноћна дежурства у Домовима здравља, ево шта то значи за грађане
Министарство здравља уводи ноћне смене у домовима здравља широм Србије.
Циљ је да се растерете ургентни центри и да грађани и током ноћи могу да добију брзу и адекватну лекарску помоћ.
Новину да ће у домовима здравља у Србији бити уведене ноћне смене са циљем да се смање гужве и чекања у ургентним центрима, а да грађани брже добију адекватну лекарску помоћ, коментарисао је помоћник министра здравља проф. др Небојша Тасић.
Како је најавио министар здравља Златибор Лончар, следеће недеље биће одржан састанак са директорима домова здравља о новој организацији рада и увођењу ноћне смене са дежурним лекаром и медицинским техничаром.
- Министарство здравља заиста има велики број врло важних и активних програма у овом тренутку. Формирани су здравствени центри што је кључно у реорганизацији кадровско-техничкој и радној самих здравствених установа. То је управо боравак специјалиста у домовима здравља, као што су педијатри, гинеколози, интернисти... - истиче помоћник министра здравља.
"Неће одмах бити у свим домовима здравља"
- На овај начин, они могу доста фино да се уклопе и њихов пун капацитет рада да остваре на територији те локалне заједнице, односно локалне самоуправе. Што опет отвара могућност да урадимо нешто по мени јако важно. Наравно, можда неће ићи одмах у свим домовима здравља, али оно што је важно је да постоје у местима која су релативно удаљене од великих клиничких центара, пре свега мислим на Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш - додаје.