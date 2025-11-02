overcast clouds
22°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ИЗДАЛО ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ Тиче се студентских стипендија и кредита

02.11.2025. 14:13 14:17
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Министарство просвете Републике Србије објавило је измену текста конкурса за студентске стипендије и кредите, којом се рок за почетак пријављивања помера са 1. на 10. новембар.

Из ресорног министарства су саопштили да је, када је реч о додели кредита и стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2025/2026. годину, рок за пријављивање на конкурсе од 10. новембра до 1. децембра.

Нагласили су и да конкурсна документација достављена након истека рока неће бити узета у разматрање, преноси Информер.

Онлајн пријављивање на конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за ову школску годину могуће је такође од 10. новембра до 1. децембра.

Информер подсећа да је министар финансија Синиша Мали обавестио да је почела исплата 50 одсто школарине самофинансирајућим студентима, као што је раније најављено.

Наредне уплате следе 7, 14. и 21. новембра.

Министарство просвете стипендије кредити
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај