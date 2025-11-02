МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ИЗДАЛО ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ Тиче се студентских стипендија и кредита
Министарство просвете Републике Србије објавило је измену текста конкурса за студентске стипендије и кредите, којом се рок за почетак пријављивања помера са 1. на 10. новембар.
Из ресорног министарства су саопштили да је, када је реч о додели кредита и стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2025/2026. годину, рок за пријављивање на конкурсе од 10. новембра до 1. децембра.
Нагласили су и да конкурсна документација достављена након истека рока неће бити узета у разматрање, преноси Информер.
Онлајн пријављивање на конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за ову школску годину могуће је такође од 10. новембра до 1. децембра.
Информер подсећа да је министар финансија Синиша Мали обавестио да је почела исплата 50 одсто школарине самофинансирајућим студентима, као што је раније најављено.
Наредне уплате следе 7, 14. и 21. новембра.