НАСТАВНИЦИ ДОБИЈАЈУ НОВАЦ У ЕТАПАМА Плате за фебруар стигле на факултете који су обновили наставу

БЕОГРАД: Министарство просвете уплатило је данас високошколским установама остатак средстава за плате наставног особља за фебруар месец, чиме је настављено са исплатом остатка средстава за плате свим високошколским установама које су обновиле образовну делатност, односно започеле надокнаду наставе и организовање испита.

Средства за плате наставног особља су исплаћена високошколским установама које су током јуна и јула поново почеле извођење наставе и обавестиле ово министарство о степену реализације наставе, наводи се у саопштењу.

Истовремено, високошколским установама које су у другој половини априла и током маја почеле извођење наставе и организовале испитне рокове и обавестиле Министарство о степену реализације наставе, исплаћена је данас прва половина преосталих средстава за плате наставног особља за април, док ће друга бити уплаћена током августа.

Министарство је претходно измирило све обавезе у смислу средстава за плате наставног особља према високошколским установама које су крајем марта и почетком априла поново почеле извођење наставе и организацију испита.

Додаје се да Министарство поздравља одлуку свих високошколских установа да обнове образовну делатност, односно организују предавања и друге облике наставе за све студенте и на тај начин обезбеђују квалитет и ефикасност студирања, осигуравају остваривање права младих на образовање и показују одговорност према студентима и друштву у целини.

У складу са извештајима високошколских установа о степену реализације наставе и организације испита, Министарство ће наставити да сукцесивно исплаћује средства за плате наставног особља из буџета Републике Србије за преостале месеце.