НЕВЕРОВАТНА ЦЕНА ЗА ГОЛУБИЦУ! Продата за 400.000 евра, али купац неће моћи да је однесе кући
Један од највреднијих белгијских голубова, "New Ким 3", продат је на онлајн аукцији за 400.000 евра, чиме је постао трећи најскупљи голуб у историји
Купац је из Кине, где је интересовање за врхунске белгијске голубове у последњим годинама у значајном порасту, преноси белгијски јавни сервис ВРТ.
„New Ким 3“ је у сродству са „New Ким“, најскупљим голубом на свету, који је 2020. године продат за 1,6 милиона евра.
Овог голуба одгајила је породица из Фландрије, а у року од 42 дана, „New Ким 3“ је постигао четири висока места у тркама на средњим раздаљинама, од 450 до 600 километара, што је омогућило његову доминацију на белгијској листи најбољих голубова.
Породица је недавно продала 18 тркачких кокошака путем престижне аукцијске куће ПИПА у Генту, а укупна сума коју су прикупили износила је 523.525 евра.
Купац из Кине планира да користи голуба за узгој
Према речима аукционара Николаса Гизелбрехта, „New Ким 3“ може да произведе до 16 потомака годишње, који би могли да се користе за такмичења или продају за узгој. Он је додао да није познато да ли ће голуб бити пребачен у Кину, а због његове урођене способности да се врати на своју почетну локацију, преместити га би било неизводљиво.
- Ако га преместите, он ће стално покушавати да се врати, у овом случају назад у Дист у Фламанском Брабанту – рекао је он.
Како је додао, женка ће се сада користити само за парење, у пространом голубарнику са одговарајућим партнерима, а селидба значи крај њене летачке каријере.