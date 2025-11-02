СТИЖЕ НАГЛА ПРОМЕНА Још данас уживамо у сунцу, а ево шта нас очекује већ СУТРА
У Србији се сутра ујутро и пре подне на северу и западу, а после подне и увече и у осталим крајевима очекује наоблачење са кишом и локалним пљусковима са грмљавином, уз пад температуре, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Престанак падавина прво се очекује на северу и западу земље и то касније поподне и увече, а током ноћи и у централним крајевима.
Ветар ће бити слаб и умерен, јужних смерова, ујутро и пре подне на северу и западу, а после подне и увече и у осталим крајевима у скретању на северозападни и у појачању.
Најнижа температура кретаће се од четири до 14 степени, а највиша од 13 на северозападу и западу до 22 степена на југоистоку.
И у Београду се сутра пре подне очекује постепено наоблачење, после подне са кишом.
Ветар ће бити слаб до умерен, јужни и југоисточни, од средине дана у скретању на северозападни и у појачању, а најнижа температура кретаће се од 11 до 14 степени, док ће највиша бити од 17 до 19 степени.
Увече се очекује постепени престанак падавина.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана - до 10. новембра, у уторак се очекује престанак падавина уз постепено разведравање, осим на истоку и југоистоку Србије где ће се задржати променљиво облачно време.
Од среде, јутра ће бити местимично са слабим приземним мразем и маглом, а током дана биће претежно сунчано уз максималне температуре од 14 до 19 степени.
Од петка до краја периода прогнозира се мало до умерено облачно време, а у брдско-планинским пределима уз нешто више облачности се очекује ретка (изолована) појава краткотрајне кише.