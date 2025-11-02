ОВО ЈЕ НОВИ ТРЕНД МЕЂУ РОДИТЕЉИМА Крштење и први рођендан у исто време ДА ЛИ ЈЕ ТО ТРАДИЦИЈА ИЛИ ПОМОДАРСТВО?

Међутим, у последње време је пракса да се уједно и крштење 'обави' тај дан, па се направи прослава у једном, када је радост дупло већа. Ипак, да ли је то препоручљиво?

Таква прослава носи са собом посебну симболику и топлину. С једне стране, породица и пријатељи окупљају се да прославе мали јубилеј, али и да подрже духовни пут детета. Декорације и атмосфера могу бити прелепо усклађене, са нежним пастелима, балонима, цветним аранжманима и симболичним детаљима попут крстића или свећа.

С друге стране, неки родитељи сматрају да овакве прославе могу умањити значај оба догађаја. Први рођендан је дан када је у центру пажње малишан, док крштење има духовни и традиционални карактер и многи сматрају да се за овај чин позивају само они најближи.

Комбиновањем оба догађаја може доћи до преоптерећености програма и губитка интимности церемоније.

Питање остаје отворено: да ли је комбинација првог рођендана и крштења заиста пожељна? Одговор зависи од породице - колико желе да споје радост и традицију, колико им је важна интима церемоније и колико гостију могу да организују. То се питају и на Инстаграм налогу Верска настава.

- У последње време је све чешће да се крштење везује за прославу првог рођендана уз велику забаву, фотографисање, декорације и скупоцене поклоне. У овом случају можемо да кажемо да су родитељи ударили две муве једним ударцем. И крштење и рођендан о једном трошку. Драги моји, то се зове помодарство. Крштење није само прослава и акценат треба да буде на духовној страни. Дете се може крстити 40. дана по рођењу када мало стаса или пре уколико је не дај боже нека смртна опасност. И никако не треба чекати први рођендан јер то само показује колико бринемо о спасењу детета, односно не бринемо. Крштењу деце треба приступити док су још бебе, без чекања да се за то стекну ма какви материлајни и животни услови. Што се дете раније крсти, раније ће и примити снагу живота у Христу - кажу у снимку на Инстаграм налогу.

Да ли се слажете? Које је ваше мишљење о овоме?

Ona.rs