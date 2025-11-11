clear sky
11.11.2025.
Нови Сад
ОВОГ ЈУТРА НАЈХЛАДНИЈЕ НА КОПАОНИКУ И ПАЛИЋУ Данас са сумаглицом, а до краја недеље максималне температуре неће прелазити 19. подеок!

11.11.2025. 07:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
vreme
Фото: unsplash.com

Једанаестог новембарског дана на северу земље мало до умерено облачно са сунчаним интервалима, а у осталом делу земље ујутру и пре подне облачно, на југу још ујутру понегде са слабом кишом, после подне постепено разведравање.

Дуваће слаб до умерен северозападни ветар, на истоку повремено и јак. Највиша дневна температура од 10 до 14 степени.

У Новом Саду је јутрос у 7.00 часова измерено 6 степени. Током дана се очекује разведравање, са максималних 13 степени.

vreme
Фото: Screenshot RHMZ

Најхладније овог јутра је на Копаонику, где је температура на нули, као и на Палићу, где су само 3 степена. 

Време наредних дана

Од среде до петка јутра хладна у већини места са слабим приземним мразем, а понегде се у нижим пределима очекује и магла или ниска облачност. Током дана претежно сунчано, уз малу до умерену облачност и топлије, у петак понегде и до 19 степени.

У суботу постепено наоблачење, после подне и увече са кишом у северним, а у недељу и у осталим пределима Србије уз пад температуре. У понедељак престанак падавина, а од уторка поново суво са сунчаним интервалима и топлије.

временска прогноза време РХМЗ
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
