ОВОГ ЈУТРА НАЈХЛАДНИЈЕ НА КОПАОНИКУ И ПАЛИЋУ Данас са сумаглицом, а до краја недеље максималне температуре неће прелазити 19. подеок!
Једанаестог новембарског дана на северу земље мало до умерено облачно са сунчаним интервалима, а у осталом делу земље ујутру и пре подне облачно, на југу још ујутру понегде са слабом кишом, после подне постепено разведравање.
Дуваће слаб до умерен северозападни ветар, на истоку повремено и јак. Највиша дневна температура од 10 до 14 степени.
У Новом Саду је јутрос у 7.00 часова измерено 6 степени. Током дана се очекује разведравање, са максималних 13 степени.
Најхладније овог јутра је на Копаонику, где је температура на нули, као и на Палићу, где су само 3 степена.
Време наредних дана
Од среде до петка јутра хладна у већини места са слабим приземним мразем, а понегде се у нижим пределима очекује и магла или ниска облачност. Током дана претежно сунчано, уз малу до умерену облачност и топлије, у петак понегде и до 19 степени.
У суботу постепено наоблачење, после подне и увече са кишом у северним, а у недељу и у осталим пределима Србије уз пад температуре. У понедељак престанак падавина, а од уторка поново суво са сунчаним интервалима и топлије.