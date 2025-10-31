few clouds
ПИО ОБРАДОВАО ПЕНЗИОНЕРЕ! Стижу додатни пакети помоћи ЕВО КОЛИКО ТАЧНО

31.10.2025. 16:15 16:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) донео је на данашњој седници одлуку о прерасподели средстава за друштвени стандард пензионера на основу које ће бити додељено још 8.500 пакета најугроженијим пензионерима.

За ову набавку биће одвојено нешто више од 18 милиона динара, а новац ће бити употребљен за набавку пакета са основним животним намирницама и средствима за хигијену.

Пакете ће, како је објашњено на сајту Фонда ПИО, добити пензионери који су се пријавили али у првој расподели, завршеној крајем јула, нису примили помоћ.

Фонд ПИО је ове године већ обезбедио пакете солидарне помоћи за више од 85.000 пензионера којима је потребан овакав вид подршке.

Обезбеђивањем и додатних пакета помоћи за кориснике са најнижим примањима, овај вид друштвеног стандарда ће искористити око 95.000 пензионера, што је за готово 35.000 више него претходне године.

Tanjug

