clear sky
14°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕМИНУО ПОЗНАТИ КОМПОЗИТОР Љубиша Ковачевић отишао на вечни починак

01.11.2025. 20:35 20:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Mondo.rs
Коментари (0)
Youtube/printscreen/sv media
Фото: Youtube/printscreen/sv media

Познати композитор Љубиша Ковачевић преминуо је данас у 76. години након краће болести. Љубиша Ковачевић ће остати упамћен по бројним хитовима, међу којима су песме "Звезда Даница", "Моја да л' си", "Ако си неверна", "Цар", "Беле Раде", "Да л' си омче из Никшића" и "Не иди из срца".

Током каријере сарађивао је са многим познатим певачима, укључујући Веру Матовић, Миру Шкорић, Еру Ојданића, Шекија Турковића, Милета Игњатовића, Јелену Броцић и многе друге.

Његова супруга Катарина Ковачевић потврдила је тужне вести.

"Данас нас је напустио. Разболео се недавно и убрзо преминуо. Сви смо ван себе од туге, његови пријатељи и колеге зову непрестано, сви су га волели. Многи певачи су одмах дошли и пружили ми подршку, уз мене су Срки Бој, Мирко Ћајић, Зоран Вујисић, Горан Ратковић Рале, Миша Мијатовић, ма сви", рекла је видно потресена Катарина за Курир.

Познат датум сахране

Сахрана познатог композитора биће одржана у среду, 5. новембра, у селу Врчани, општина Чачак, док ће комеморација бити одржана у уторак, а тачно време и место биће накнадно објављени.

Mondo.рс

преминуо композитор
Извор:
Дневник/Mondo.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај