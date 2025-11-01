ПРЕМИНУО ПОЗНАТИ КОМПОЗИТОР Љубиша Ковачевић отишао на вечни починак
Познати композитор Љубиша Ковачевић преминуо је данас у 76. години након краће болести. Љубиша Ковачевић ће остати упамћен по бројним хитовима, међу којима су песме "Звезда Даница", "Моја да л' си", "Ако си неверна", "Цар", "Беле Раде", "Да л' си омче из Никшића" и "Не иди из срца".
Током каријере сарађивао је са многим познатим певачима, укључујући Веру Матовић, Миру Шкорић, Еру Ојданића, Шекија Турковића, Милета Игњатовића, Јелену Броцић и многе друге.
Његова супруга Катарина Ковачевић потврдила је тужне вести.
"Данас нас је напустио. Разболео се недавно и убрзо преминуо. Сви смо ван себе од туге, његови пријатељи и колеге зову непрестано, сви су га волели. Многи певачи су одмах дошли и пружили ми подршку, уз мене су Срки Бој, Мирко Ћајић, Зоран Вујисић, Горан Ратковић Рале, Миша Мијатовић, ма сви", рекла је видно потресена Катарина за Курир.
Познат датум сахране
Сахрана познатог композитора биће одржана у среду, 5. новембра, у селу Врчани, општина Чачак, док ће комеморација бити одржана у уторак, а тачно време и место биће накнадно објављени.
