Фасциниран чак и Илон Маск! РОБОТ ХУГО ОПЕРИШЕ МАЕСТРАЛНО „Роботи ће ускоро надмашити хирурге“

Роботска хирургија постаје све ближа стварности, а најновији тестови робота Хуго компаније Медтроник указују на изузетне резултате у тој области. У обављених 137 стварних операција, робот је показао изузетну прецизност, са ниским стопама компликација, што значи да би у будућности роботи могли постати незаобилазни део хируршких тимова.

Медтроников робот је тестиран у операцијама на простати, бубрезима и бешици. Резултати су били задовољавајући, с компликацијама које су биле изузетно ниске – само 3.7 одсто за операције простате, 1.9 одсто за операције бубрега, и 17.9 одсто за операције бешике, што су бројке које су премашиле циљеве постављене кроз претходна истраживања.

Робот је постигао 98,5 одсто успеха, што је далеко изнад зацртаног циља од 85 одсто. Ови резултати не само да су прошли тест, већ су поставили и нови стандард у роботској хирургији.

Илон Маск: „Роботи ће претећи најбоље људске хирурге у неколико година“

Ове импресивне резултате поделио је и Илон Маск, милијадер и власник „Тесле“ и платформе Икс, објавом, која се брзо проширила на мрежама. Маск је коментарисао напредак роботске хирургије у контексту својих технолошких иницијатива.

Robots will surpass good human surgeons within a few years and the best human surgeons within ~5 years. @Neuralink had to use a robot for the brain-computer electrode insertion, as it was impossible for a human to achieve the required speed and precision. https://t.co/ipPhQK8z1j

— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2025