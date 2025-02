СТИЖЕ ЛИ НАМ РАДИОАКТИВНИ САХАРСКИ ПЕСАК!? Плутонијум и цезијум претња по здравље СТРУЧЊАЦИ ОБЈАВИЛИ УПОЗОРАВАЈУЋУ СТУДИЈУ

Између 2022. и 2024. године у Европи је дошло до значајних падавина песка – или боље речено, прашине – из Сахаре.

Овај феномен је познат по надреалним измаглицама између наранџасте и жућкасте.

Без обзира на разне теорије завере, сахарска прашина и даље игра важну улогу у утицају на климатски систем наше планете, као и сунчево зрачење, покривач облака, па чак и квалитет ваздуха. Дакле, то такође утиче на наше здравље.

Осим механичких ефеката на наш респираторни систем – још увек говоримо о финим честицама које се могу удахнути – научници узимају у обзир састав прашине.

#CopernicusAtmosphere is monitoring the latest #SaharanDust episode affecting Europe over the next few days with high dust Aerosol Optical Depth values predicted over France, Italy and parts of Central Europe.



▶️ https://t.co/Z4vNN8tbvD pic.twitter.com/LtuhGQGQT4

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) June 18, 2024