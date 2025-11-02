ВЕЛИКО ОТКРИЋЕ КОД ПРИЈЕПОЉА, АРХЕОЛОЗИ ОСТАЛИ У ЧУДУ Ново сазнање мења српску црквену историју!
Најновија археолошка истраживања спроведена у манастиру Пустиња код Пријепоља открила су историјску истину која мења досадашња сазнања.
Иако се деценијама веровало да је у питању манастир посвећен Светом Петру и Павлу, археолози су пронашли оловни печат са ликом Светог Симеона Мироточивог, што потврђује да је манастир заправо посвећен овом светитељу.
На локалитету су у току детаљна археолошка испитивања, за која је средства обезбедило Министарство културе Републике Србије. Пројекат спроводи Музеј у Пријепољу, уз подршку Епархије милешевске и локалне самоуправе.
- Добили смо значајна средства за наставак истраживања која су започета прошле године. Пронађени печат јасно указује да је манастир посвећен Светом Симеону Мироточивом, што је изузетно откриће за наш крај и српску црквену историју - изјавио је директор Музеја у Пријепољу Звонко Мандић за агенцију РИНА.
Археолог Тијана Пушица додала је да су овогодишња ископавања потврдила претходно датовање локалитета у 17. век, али и открила додатне просторије и предмете од великог значаја.
- Истражили смо нови део комплекса, пронашли доста керамике, металних предмета и новца. Следећи корак је конзервација зидова да се спречи даље урушавање - истакла је Пушица.
Манастир су посетили и митрополит милешевски Атанасије, председник општине Пријепоље Драго Попадић и директор Музеја, који су изразили подршку наставку истраживања.
- Драго ми је што сам био овде када су ово биле рушевине, а сада сведочим његовој обнови. Пустиња више није пустиња - рекао је Попадић.
Радови ће бити настављени и наредне године, а циљ је да се ово духовно и културно благо у потпуности истражи, заштити и представи јавности.