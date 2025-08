(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ УРАГАНСКУ ОЛУЈУ КОЈА ПАРАЛИШЕ СЕВЕРНУ ЕВРОПУ! Ветрови од 120 км/х разносе све пред собом, ЕВО како ће то утицати на Србију

Већ други дан Европа се налази на удару орканске олује. Олуја се са севера Атлантка снажно обрушила на Ирску и Шкотску и потом је целој северозападној Европи донела снажне и олујне кише, уз ураганске ветрове од 120 км/х. Ветар је рушио све пред собом, а подизали су се таласи висине и до 10 метара.

Након Ирске, и Британских острва, олуја је захватила и земље Бенелукса и север Француске и то у склопу хладног фронта, који се везује за циклон.

Орканска олуја својом главнином премешта северније, тако да је данас на удару Скандинавија. Олуја је директно ударила о југозападну обалу Норвешке са ударима од 150 км/х.

Олуја ће целој Скандинавији и Данској донети олујне ветрове и јаке кише.

Након Скандинавије, орканска олуја обрушиће се на Балтичко море.

Широм северне и северозападне Европе причињена је и материјална штета. Без струје је остало више десетина хиљада људи.

🌪️ Storm Floris Slams the UK with 99+ MPH Winds! 🇬🇧



Power outages, fallen trees, and major disruption across cities — including Edinburgh.



Stay indoors. Stay safe. pic.twitter.com/ike66c2xlh

— World War 3 (@Worldwar_3_) August 4, 2025