ЗА ”УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ” ИЗВЛАЧЕЊЕ У СУБОТУ Стигло 155 милиона рачуна

18.09.2025. 14:19 14:21
Дневник
Дневник/Танјуг
Фото: Youtube Prinscreen/ Naled

БЕОГРАД: Прво извлачење новог круга наградне игре "Узми рачун и победи", биће одржано у суботу, 20. септембра а према информацијама са сајта Пореске управе за наградну игру је до 14 часова пристигло више од 155 милиона рачуна док апликацију користе 421.054 становника Србије.

У овом кругу биће организовано пет извлачења, последње ће бити одржано 18. октобра а добитнике очекује 10 аутомобила Фиат гранде панда и то пет хибридних и пет електричних, као и пет трособних дуплекс станова у насељу "Земунске капије".

Право учешћа у наградној игри имају сви пунолетни грађани са пребивалиштем или боравиштем у  Србији, која фискални рачун са QР кодом, издатим током ове године на територији Србије, унесу путем мобилне апликације "Узми рачун и победи", тако што скенирају QР код или унесу ручно ПФР број и ПФР време рачуна. 

Као и у претходним круговима, уместо слања фискалних рачуна у ковертама, грађани право учешћа остварују регистровањем рачуна путем мобилне апликације "Узми рачун и победи".

У наградној игри учествују сви рачуни издати током ове године и унесени у мобилну апликацију "Узми рачун и победи" након 1. маја до 12 часова на дан извлачења, без обзира на вредност рачуна. 

Рачуни унесени после наведеног рока на дан извлачења, као и рачуни који нису извучени у једном од извлачења, имају право учешћа у наредним извлачењима, све до последњег, петог извлачења.

Узми рачун и победи наградна игра
Дневник/Танјуг
Дневник
