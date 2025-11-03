overcast clouds
КОКАИН, ЕКСТАЗИ И МАРИХУАНА

АКЦИЈА У СТАРОЈ ПАЗОВИ! МЛАДИЋ (19) УХАПШЕН, ПОЛИЦИЈА ПРОНАШЛА ВЕЋУ КОЛИЧИНУ НАРКОТИКА Судија одредио притвор до 30 дана

03.11.2025. 10:37 10:42
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф, Мондо
Фото: Dnevnik.rs

Р. Л. (19) из Старе Пазове ухапшен је у овом граду због сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Током акције, коју су спровели припадници полиције, пронађена је и одузета већа количина наркотика, а претрес је изведен по претходно прибављеном налогу надлежног суда.

Како је саопштила полиција, од осумњиченог је одузет килограм и 75 грама прашкасте материје за коју се сумња да је кокаин, 310 грама таблета за које се претпоставља да су екстази, као и мања количина суве биљне материје за коју се сумња да је марихуана.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, у ком року је, уз кривичну пријаву за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, приведен тужилаштву.

Судија за претходни поступак донео је решење којим се Р. Л. одређује притвор до 30 дана, због опасности да би боравком на слободи могао утицати на сведоке или поновити кривично дело.

 

