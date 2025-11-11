АУТОМОБИЛ ЗАВРШИО НА КРОВУ, ПОВРЕЂЕНА ЧЕТВОРОЧЛАНА ПОРОДИЦА! Родитељи и двоје деце збринути након језиве незгоде на ауто-путу код Белог потока
Аутомобил се преврнуо на кров на ауто-путу ка Белом Потоку, четворо превезено у болницу.
Четири особе су повређене, међу којима је двоје деце, када се аутомобил преврнуо на кров на ауто-путу код Белог Потока.
Саобраћајна незгода се догодила синоћ у 21.30 када се аутомобил преврнуо на кров на ауто-путу код Белог Потоку ка Мокролушком брду.
Мушкарац стар 45 година и женска особа стара 42 године превезени су у Ургентни центар, док су двоје од 6 и 9 година са повредама главе превезени у Тиршову, рекла је за РТС докторка Виолета Николић из Хитне помоћи.
Према њеним речима, у Улици Јурија Гагарина код броја 87 на Новом Београду мушкарац је са отвореним преломом натколенице превезен на КБЦ Бежанијска коса, а у 2.15 часова у Улици Милована Миловановића такође је једна особа превезена у болницу са отвореним преломом потколенице.
Докторка Николић је навела да је ноћас, девојка стара 26 година убодена је ножем и превезена у Ургентни центар.
Екипе Хитне помоћи током ноћи су интервенисале 97 пута, од чега је 18 интервенција било на јавном месту.
Из Хитне помоћи додају да је било доста позива због тегоба повезаних са стомачним вирусом.
