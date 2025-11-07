overcast clouds
ДИВЉАО "МЕРЦЕДЕСОМ" У РУМИ! Под дејством канабиса возио 110 на сат у зони школе, а ограничење је 30!

07.11.2025. 15:26 15:32
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова - Управе саобраћајне полиције, данас око 11 часова, у насељу Краљевци у Руми, зауставили су М. Б. (1996) који се возилом марке "мерцедес" кретао брзином од 110 километара на час, у зони школе где је брзина ограничена на 30 километара на час, саопштио је МУП Србије.

Даљом контролом утврђено је да је возач био под дејством канабиса.

Прегледом возила пронађена је једна ручно замотана цигарета са биљном материјом за коју се сумња да је марихуана, као и један PVC пакетић са истом биљном материјом, која ће бити однета на вештачење, саопштио је МУП Србије.

Возач је искључен из саобраћаја и задржан у службеним просторијама, а против њега ће бити поднете одговарајуће прекршајне пријаве.

