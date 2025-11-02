(ФОТО) ЈЕЗИВЕ СЦЕНЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ КОД ПОЖЕГЕ Мотоциклиста подлетео под аутомобил, хитно превезен у болницу
02.11.2025. 15:14 15:16
На магистралном путу Пожега - Ужице, у близини ресторана „Потковица“, данас је дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовали мотоцикл и путнички аутомобил.
-Мотоцикл се кретао из правца Пожеге ка Ужицу када је дошло до судара са аутомобилом. У незгоди је повређен возач мотоцикла и он је збринут од стране хитне помоћи. Степен његових повреда за сада није познат - казао је очевидац за агенцију РИНА.
Због удеса на магистралном створене су веће гужве у саобраћају током трајања увиђаја.