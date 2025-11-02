overcast clouds
(ФОТО) ЈЕЗИВЕ СЦЕНЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ КОД ПОЖЕГЕ Мотоциклиста подлетео под аутомобил, хитно превезен у болницу

02.11.2025. 15:14 15:16
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
мотоциклиста
Фото: Рина

На магистралном путу Пожега - Ужице, у близини ресторана „Потковица“, данас је дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовали мотоцикл и путнички аутомобил.

-Мотоцикл се кретао из правца Пожеге ка Ужицу када је дошло до судара са аутомобилом. У незгоди је повређен возач мотоцикла и он је збринут од стране хитне помоћи. Степен његових повреда за сада није познат - казао је очевидац за агенцију РИНА.

Због удеса на магистралном створене су веће гужве у саобраћају током трајања увиђаја.

мотоциклиста
Фото: Рина
Вести Хроника
