КРВАВА НОЋ У БЕОГРАДУ Младић (19) ножем рањен на улици, одмах пребачен у Ургентни центар
02.11.2025. 07:20 07:37
БЕОГРАД: Младић старости 19 година убоден је ножем синоћ у 20.47 часова у Улици Милентија Поповића на Новом Београду, речено је Танјугу јутрос у Хитној помоћи.
Он је са убодном раном колима Хитне помоћи превезен у Ургентни центар на даљу дијагностику. Током протекле ноћи догодиле су лакше саобраћајне незгоде, у којима није било теже повређених.
Екипе Хитне помоћи интервенисале су укупно 119 пута, од чега је 18 интервенција обављено на јавним местима. Било је случајева интокцикације алкохолом и све особе у алкохолисаном стању су одвезене на одељење токсикологије ВМА.
За помоћ су се највише јављали хронични болесници са кардиковаскуларним обољењима, астматичари, психијатријски и онколошки болесници, речено је Танјугу из службе Хитне помоћи.