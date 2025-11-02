НОВИ ДЕТАЉИ ПУЦЊАВЕ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ Полицајац узнемиравао конобарицу, па после туче, упуцао њеног брата

Сукобу је претходила жучна свађа и туча која је уследила након што је осумњичени, наводно, узнемиравао запослену у том локалу, која је иначе сестра од власника, незванично сазнаје "Блиц".

Ноћас око 2 сата у кафани у Бачком Добром Пољу код Врбаса, полицајац граничне полиције В. Д. из пиштоља је ранио власника тог угоститељског објекта. Према незваничним информацијама, С. Б. упуцан је у уво и није животно угрожен.

Како "Блиц" незванично сазнаје, полицајац је био гост локала, а у једном моменту непримерено је добацивао конобарици која је сестра власника те кафане.

- Ту је запослена сестра од С. Б. и она је у тренутку инцидента конобарисала и служила осумњиченог. Њој је полицајац више пута непримерено добацивао да би на крају кренуо да је спопада. Тада се умешао њен брат који је рекао В. Д. да је остави на миру. Њих двојица су тада почела жустро да се свађају и вређају. Псовали су један другог и претили. Онда су се потукли, С. Б. је ударио В. Д. пепељаром у главу, након чега је полицајац извадио пиштољ и упуцао га - открива извор за "Блиц".

Редакција "Блица" покушала је да ступи у контакт са власником кафане, као и са запосленима у том локалу, али до објављивања овог текста они нису одговорили.

Подсетимо, Хитна помоћ је збринула повређеног, а нападач је ухапшен и процесуиран и терети се за покушај убиства. Он је задржан до 48 сати и биће приведен Вишем јавном тужиоцу у Сомбору.

Blic.rs