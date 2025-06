НОВИ ДЕТАЉИ ПУЦЊАВЕ НА БАЛИЈУ Полиција пронашла 17 чаура; Две осумњичене особе ухапшене због убиства Живановића

Живан Радмановић (32) убијен је непосредно после поноћи у суботу након што су двојица мушкараца провалила у његову вилу у Мунгуу, на југу индонежанског туристичког острва, пренео је Ројтерс.

Један од осумњичених је ухапшен у Џакарти, док је други ухапшен у иностранству, саопштила је полиција без навођења више детаља.

Радмановићева супруга је раније рекла полицији да ју је пробудио мужевљев врисак пре него што је пронашла његово тело у купатилу, објавили су аустралијски медији.

Санар Ганим, који је такође упуцан, налази се на лечењу повреда у болници.

It is understood that masked men, believed to be Australian nationals, broke into the Bali villa and shot the 32-year-old Melbourne man in front of his wife. #9News https://t.co/P5gc45gDog

— 9News Australia (@9NewsAUS) June 14, 2025