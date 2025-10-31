broken clouds
ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ДРЖАВЉАНИНУ РУМУНИЈЕ Ухваћен док је преносио кокаин преко границе

31.10.2025. 12:36 12:37
Фото: freeimages

Судија за претходни поступак Вишег суда у Зрењанину одредио је притвор држављанину Румуније Л. К. (53), осумњиченом да је починио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Осумњичени је претходно саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину, а притвор му је одређен због постојања околности које указују на опасност од бекства, имајући у виду да се ради о страном држављанину.

Наредбом о спровођењу истраге Л. К. се ставља на терет да је неовлашћено, ради стављања у промет, преносио око 80 грама кокаина. Дрога је пронађена приликом контроле на граничном прелазу „Јаша Томић“, у аутомобилу којим је управљао када је излазио из Србије ка Румунији.

„У току истраге прикупиће се сви докази за доношење правилне и законите јавнотужилачке одлуке, односно подизања оптужнице или обуставе истраге“, саопштило је зрењанинско тужилаштво.

За кривично дело које се румунском држављанину ставља на терет запрећена је казна затвора у трајању од три до 12 година.

кокаин притвор више јавно тужилаштво у зрењанину
Вести Хроника
