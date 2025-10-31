ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ДРЖАВЉАНИНУ РУМУНИЈЕ Ухваћен док је преносио кокаин преко границе
Судија за претходни поступак Вишег суда у Зрењанину одредио је притвор држављанину Румуније Л. К. (53), осумњиченом да је починио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Осумњичени је претходно саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину, а притвор му је одређен због постојања околности које указују на опасност од бекства, имајући у виду да се ради о страном држављанину.
Наредбом о спровођењу истраге Л. К. се ставља на терет да је неовлашћено, ради стављања у промет, преносио око 80 грама кокаина. Дрога је пронађена приликом контроле на граничном прелазу „Јаша Томић“, у аутомобилу којим је управљао када је излазио из Србије ка Румунији.
„У току истраге прикупиће се сви докази за доношење правилне и законите јавнотужилачке одлуке, односно подизања оптужнице или обуставе истраге“, саопштило је зрењанинско тужилаштво.
За кривично дело које се румунском држављанину ставља на терет запрећена је казна затвора у трајању од три до 12 година.