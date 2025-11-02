ОГЛАСИЛО СЕ ТУЖИЛАШТВО О БАЧУЛОВУ: Неће бити саслушан јер се налази у Ургентном центру
БЕОГРАД: Миша Бачулов, осумњичен да је хтео да лажира своје тровање и да за то оптужи председника Србије и актуелну власт, данас неће бити саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Београду јер се налази у Ургентном центру.
"Више јавно тужилаштво у Београду је обавештено од стране полиције да је осумњичени М.Б. у току задржавања од 48 сати, јуче, 1. новембра, пријавио да се не осећа добро, након чега је одмах пребачен у Ургентни центар", прецизирали су за Танјуг из тужилаштва.
Осумњичени је, како додају из ВЈТ, задржан у Ургентном центру ради обављања прегледа и опсервације, након чега ће бити приведен поступајућем јавном тужиоцу на саслушање.
Тужилаштво ће благовремено обавестити јавност о току поступка по предузимању ове доказне радње, наводе из ВЈТ у Београду.
Београдско Више јавно тужилаштво је 31. октобра саопштило да је ухапшен Бачулов и Д.Ц. због сумње да су са још најмање једним НН лицем планирали и договарали радње којима се стварају услови за непосредно извршење кривичног дела ''напад на уставно уређење''.
Сумња се да су они од 28. до 30. октобра 2025. године у Београду договарали да наводно Бачулов буде отрован, за шта би оптужили председника Републике Србије и актуелне државне власти, а што би, према њиховом мишљењу, за резултат имало омасовљење протеста који је био заказан за 1. новембар у Новом Саду, изазивање великих нереда, који би потом довели до државног удара и насилне промене власти у Републици Србији.