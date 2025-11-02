overcast clouds
18°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИЛО СЕ ТУЖИЛАШТВО О БАЧУЛОВУ: Неће бити саслушан јер се налази у Ургентном центру

02.11.2025. 16:32 16:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

БЕОГРАД: Миша Бачулов, осумњичен да је хтео да лажира своје тровање и да за то оптужи председника Србије и актуелну власт, данас неће бити саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Београду јер се налази у Ургентном центру.

"Више јавно тужилаштво у Београду је обавештено од стране полиције да је осумњичени М.Б. у току задржавања од 48 сати, јуче, 1. новембра, пријавио да се не осећа добро, након чега је одмах пребачен у Ургентни центар", прецизирали су за Танјуг из тужилаштва. 

Осумњичени је, како додају из ВЈТ, задржан у Ургентном центру ради обављања прегледа и опсервације, након чега ће бити приведен поступајућем јавном тужиоцу на саслушање.

Тужилаштво ће благовремено обавестити јавност о току поступка по предузимању ове доказне радње, наводе из ВЈТ у Београду.

Београдско Више јавно тужилаштво је 31. октобра саопштило да је ухапшен Бачулов и Д.Ц. због сумње да су са још најмање једним НН лицем планирали и договарали радње којима се стварају услови за непосредно извршење кривичног дела ''напад на уставно уређење''.

Сумња се да су они од 28. до 30. октобра 2025. године у Београду договарали да наводно Бачулов буде отрован, за шта би оптужили председника Републике Србије и актуелне државне власти, а што би, према њиховом мишљењу, за резултат имало омасовљење протеста који је био заказан за 1. новембар у Новом Саду, изазивање великих нереда, који би потом довели до државног удара и насилне промене власти у Републици Србији.

миша бачулов тужилаштво
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај