ПРОНАЂЕНА ТЕЛА ПЕТОРО СКИЈАША на југозападу Швајцарске ЈОШ СЕ НЕ ЗНА ИДЕНТИТЕТ (ФОТО)

Наиме, јуче су службе за ванредне ситуације дан раније добиле дојаву о да се петоро скијаша налази на надморској висини од око 4.000 метара, саопштило је тужилаштво у кантону Вале.

Спасиоци су пронашли тела у близини глечера Адлерглечер, након претраге из ваздуха и са земље у том подручју на југозападу Швајцарске, близу границе са Италијом, преноси Ројтерс.

Идентитет петоро скијаша још није потврђен, а истрага је у току, саопштили су тужиоци.

Rescue workers found the bodies near the Adlergletscher glacier after air and ground searches in the area in southwest Switzerland near the border with Italy, the prosecutor’s office said https://t.co/8LuqLzuB92

— The Irish Times (@IrishTimes) May 25, 2025