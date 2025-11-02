overcast clouds
17°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПУЦЊАВА У РОТЕРДАМУ Полиција затекла повређеног мушкарца на улици

02.11.2025. 10:11 10:17
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
1
Фото: Canva/Ilustracija

РОТЕРДАМ: Хитне службе у Ротердаму су позване да интервенишу због пуцњаве која се догодила јутрос у 06.30 часова, а по доласку на лице места пронашле су мушкарца који је са тешким повредама лежао на улици, пренели су холандски медији.

Полиција је ухапсила три особе у вези са инцидентом, али идентитет ухапшених и други детаљи нису објављени, преноси "Недерланд тајм".

Власти су саопштиле да још увек није јасно шта се тачно догодило и да се околности инцидента испитују.

ротердам
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај