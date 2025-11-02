ПУЦЊАВА У РОТЕРДАМУ Полиција затекла повређеног мушкарца на улици
02.11.2025. 10:11 10:17
Коментари (0)
РОТЕРДАМ: Хитне службе у Ротердаму су позване да интервенишу због пуцњаве која се догодила јутрос у 06.30 часова, а по доласку на лице места пронашле су мушкарца који је са тешким повредама лежао на улици, пренели су холандски медији.
Полиција је ухапсила три особе у вези са инцидентом, али идентитет ухапшених и други детаљи нису објављени, преноси "Недерланд тајм".
Власти су саопштиле да још увек није јасно шта се тачно догодило и да се околности инцидента испитују.