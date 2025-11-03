РАЗБОЈНИШТВО У ПОШТИ У НОВОМ САДУ Два пута опљачкао исту филијалу, уз претње радници узео велику количину новца
Полиција је ефикасним радом идентификовала и пронашла осумњиченог који се терети за разбојништва у пошти.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расветлили су два кривична дела разбојништво и ухапсили осумњиченог Н. Ц. (41).
Он се терети да је, у суботу ујутру, од раднице поште у центру Новог Сада, уз озбиљну претњу, одузео новац, у износу од око двеста двадесет хиљада динара.
Такође, сумња се да је, на исти начин, пре недељу дана, од раднице ове поште одузео око двеста хиљада динара и хиљаду евра.
Интензивним оперативним радом, полиција је идентификовала и пронашла осумњиченог, као и новац који је, како се сумња, одузео у суботу.
Н. Ц. је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.