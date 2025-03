Руска полиција елиминисала ПУЦАЧА С КРОВА; ПАНИКА ВЛАДАЛА МУРМАНСКОМ

Полиција је опколила зграду, склонила становнике, а потом неутралисала нападача.

Према речима сведока, он није познат комшилуку, и нико не зна зашто се попео баш на ту зграду и почео да пуца. Испалио је најмање 15 метака, гађајући полицију, али и прозоре станова у зградама прекопута.

Полиција га је убила.

‼️BREAKING: In Murmansk, an unidentified individual climbed onto the roof of a multi-storey building, is aiming at police officers, and shooting at apartment windows



Within half an hour, local residents counted more than 15 shots.

