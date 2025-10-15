СКАНДАЛОЗНА ОДЛУКА Суд ослободио Албанце који су ПОКУШАЛИ ОТМИЦУ СРПСКЕ ДЕВОЈЧИЦЕ у Малом Звечану
Двојица Албанаца из Јужне Митровице, ухапшена због покушаја отмице 16-годишње девојчице српске националности у насељу Мали Звечан, пуштена су на слободу.
У међувремену је и кривично дело покушај отмице које им је иницијално стављено на терет преиначено у напад, а добили су и забрану приласка жртви, преноси портал "Kossev".
По истеку 48-часовне мере задржавања, двојица Албанаца изведена су пред суд који није уважио захтев тужиоца да им се одреди једномесечни притвор већ их је пустио на слободу и случај сада иде у редовну процедуру.
У петак, 10. октобра, на путу од насеља Мали Звечан ка центру северне Митровице, двојица Албанаца пресрели су малолетну девојчицу и, како је сама испричала, у више наврата покушали да је приволе да уђе у њихов аутомобил.
Према сведочењу девојчице за Kossev, они су се три пута враћали, иако их је она одбијала, а све је делимично забележила и на снимку мобилним телефоном.
Девојчица је са мајком и трогодишњим братом кренула са Малог Звечана према граду, где живе, али је у тренутку када се одмакла од њих била изложена нападу.
Отмицу девојчице спречио је пријатељ њеног оца који је наишао тим путем и она се склонила код њега у аутомобил.
Мушкарци који су напали девојчицу и покушали да је отму удаљили су се тек када је позвана полиција.
Полиција је исте вечери потврдила да је привела двојицу осумњичених – А.П. (41) и Г.М. (36) који су, како је наведено, били под дејством алкохола. Они су задржани 48 часова и на терет им је стављен покушај отмице у саизвршилаштву.
(Blic.rs, Срна)