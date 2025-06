(ФОТО) ТРАГЕДИЈА У КАНАДИ Убијени СРПСКИ MMA борац С.Г и његова девојка, ево шта су комшије изјавиле

Локалне власти тренутно не сматрају да је реч о случају породичног насиља. Портпарол полиције Квебека, Луј-Филип Руел, изјавио је да се спроводи интензивна истрага.

-Наши истражитељи су на терену и покушавају да реконструирају шта се тачно догодило. У току је прикупљање изјава од сведока, као и прегледање надзорних камера из околног подручја. Такође, позивамо све који имају информације да нам се јаве, рекао је Руел.

Per La Tribune in Quebec 🇨🇦 MMA Fighter Strahinja Gavrilovic & his wife were both pronounced dead at their home in Sherbrooke Quebec last night



Gavrilovic was one of the most interesting personalities & exciting fights on the Canadian regional scene https://t.co/2UQxhpMFSw…

Према изјавама комшија, током ноћи су се чули пуцњи, али за сада нема више детаља о околностима под којима су Гавриловић и Едит изгубили животе.

С.Г је у својој MMA каријери, под надимком „Вукодлак“ (Werewolf), остварио осам победа и шест пораза. Борио се на бројним турнирима и био познат по свом борбеном стилу.