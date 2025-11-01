ТРИ МУШКАРЦА ПОВРЕЂЕНА У ТЕШКОЈ НЕЗГОДИ: Судар на Пријеворском путу
01.11.2025. 21:07 21:08
ЧАЧАК: На деоници пријеворског пута код Чачка током вечерњих сати дошло је до саобраћајне незгоде у којој су повређене три особе.
У удесу су повређена два млада мушкарца старости 20 и 21 годину, као и мушкарац од 75 година.
– Сва три пацијента примљена су у стабилном стању, са очуваним виталним параметрима. У току је њихова дијагностика, потврђено је за РИНУ у Општој болници у Чачку.
Током трајања увиђаја саобраћај је био у прекиду и створене су дугачке колоне возила у оба правца.
На месту незгоде интервенисале су екипе хитне помоћи и полиције, а тачан узрок удеса биће утврђен истрагом.
Мештани поново подсећају да је реч о једној од најопаснијих деоница у околини града, на којој се већ догодио већи број саобраћајних незгода.
РИНА