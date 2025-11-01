clear sky
ТРИ МУШКАРЦА ПОВРЕЂЕНА У ТЕШКОЈ НЕЗГОДИ: Судар на Пријеворском путу

01.11.2025. 21:07 21:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
РИНА
Фото: РИНА

ЧАЧАК: На деоници пријеворског пута код Чачка током вечерњих сати дошло је до саобраћајне незгоде у којој су повређене три особе.

У удесу су повређена два млада мушкарца старости 20 и 21 годину, као и мушкарац од 75 година.

– Сва три пацијента примљена су у стабилном стању, са очуваним виталним параметрима. У току је њихова дијагностика, потврђено је за РИНУ у Општој болници у Чачку.

Током трајања увиђаја саобраћај је био у прекиду и створене су дугачке колоне возила у оба правца.

На месту незгоде интервенисале су екипе хитне помоћи и полиције, а тачан узрок удеса биће утврђен истрагом.

Мештани поново подсећају да је реч о једној од најопаснијих деоница у околини града, на којој се већ догодио већи број саобраћајних незгода.

РИНА

саобраћајна несрећа
Извор:
Дневник/РИНА
Пише:
Дневник
