(ВИДЕО) ЈЕЗИВА НЕСРЕЋА У ОПШТИНИ БЛАЦЕ Судар аутомобила и трактора, тракториста тешко повређен
01.11.2025. 20:18 20:27
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у у Општини Блаце догодила се вечерас.
Како преноси Инстаграм страница 192_рс несрећа сe догодила у селу Барбатовац у Општини Блаце.
Ради се о директном судару аутомобила и трактора.
Како пренос страница, возач трактора је у тешком стању а возач аутомобила је побегао са лица места.
На видеу се могу видети точкови трактора, што говори о жестини судара, сви су у шоку шта се заиста догодило.
Полиција је на лицу места и увиђај у току.
Један од коментара на 192_рс страници: ”А где је други део трактора? Ово као да га је са тенком ударио”.