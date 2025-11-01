clear sky
(ВИДЕО) ЈЕЗИВА НЕСРЕЋА У ОПШТИНИ БЛАЦЕ Судар аутомобила и трактора, тракториста тешко повређен

01.11.2025. 20:18 20:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192_рс
Instagram 192_rs
Фото: Instagram 192_rs

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у у Општини Блаце догодила се вечерас.

Како преноси Инстаграм страница 192_рс несрећа сe догодила у селу Барбатовац у Општини Блаце. 

Ради се о директном судару аутомобила и трактора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Како пренос страница, возач трактора је у тешком стању а возач аутомобила је побегао са лица места. 

На видеу се могу видети точкови трактора, што говори о жестини судара, сви су у шоку шта се заиста догодило.

Полиција је на лицу места и увиђај  у току.

Један од коментара на 192_рс страници: ”А где је други део трактора? Ово као да га је са тенком ударио”.

