overcast clouds
22°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОТВАРАМО НОВА ТРЖИШТА ЗА НАШЕ ПРИВРЕДНИКЕ Месаровић: Учинићемо све да омогућимо пласман српских производа широм света

02.11.2025. 11:18 11:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
винарија
Фото: Министарство привреде

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић је приликом посете винарији "Матаљ" у Неготину изјавила да ће држава учинити све како би отворила нова тржишта и омогућила пласман производа српских привредника.

-Посетила сам дивно породично предузеће, винарију „МАТАЉ“ у Неготину, која годишње произведе 200.000 боца вина, пласирајући их углавном на домаће тржиште. Као држава учинићемо све да отворимо нова тржишта и омогућимо пласман производа наших привредника на међународним тржиштима широм света. Следимо визију председника Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, Србија иде напред - поручила је Месаровић.

 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај