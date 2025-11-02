ОТВАРАМО НОВА ТРЖИШТА ЗА НАШЕ ПРИВРЕДНИКЕ Месаровић: Учинићемо све да омогућимо пласман српских производа широм света
02.11.2025. 11:18 11:40
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић је приликом посете винарији "Матаљ" у Неготину изјавила да ће држава учинити све како би отворила нова тржишта и омогућила пласман производа српских привредника.
-Посетила сам дивно породично предузеће, винарију „МАТАЉ“ у Неготину, која годишње произведе 200.000 боца вина, пласирајући их углавном на домаће тржиште. Као држава учинићемо све да отворимо нова тржишта и омогућимо пласман производа наших привредника на међународним тржиштима широм света. Следимо визију председника Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, Србија иде напред - поручила је Месаровић.