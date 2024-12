РУСИ ДАНАС БОМБАРДУЈУ УКРАЈИНУ КАО ШТО ЈЕ АМЕРИКА БОМБАРДОВАЛА СРБИЈУ Род Благојевић све објаснио: Срби данас желе да побољшају односе са САД (ВИДЕО)

Водитељ популарног подкаста Џо Роган и Род Благојевић су се током скоро трочасовног разговора дотакли бројних тема, међу којима је и НАТО бомбардовање Југославије 1999. године.

- Мој отац је дошао из Србије и ја бих волео да покушам да учиним све што могу да подигнем свест јавности о Србији која се налази на Балкану… - рекао је за "Сербијан Тајмс" је Род Благојевић.

Како је додао, "то је земља коју смо бомбардовали 1999. године".

- Сједињене Америчке Државе и НАТО су бомбардовали Србију без одобрења Уједињених нација, на исти начин на који је Русија напала Украјину… Покушали су да присиле српску владу да одустане од дела своје земље, Косова. Да га предају. То би било као да НАТО прети да ће нас бомбардовати да бисмо дали Тексас Мексику. А српска влада је рекла да то неће учинити, па су Сједињене Државе одлучиле да их бомбардују ако не потпишу споразум који је постигнут у Француској, Споразумом из Рамбујеа…- казао је Благојевић.

