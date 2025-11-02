"ПЛАН ЈЕ ДА СЕ НАПРАВИ ХАОС" Блокиран саобраћај код Народне скупштине

- Злоупотребили су Дијану Хрку да угрози свој живот штрајком глађу. Лазар Стојаковић, ваљда дошао из Немачке, рекао на Твитеру "дођите сви да подржимо Дијану Хрку". Довезли су аутобус са својим присталицама, екстремистима. Штимац је поручио Београђанима да изађу на улице. Директно злоупотребљавају Дијану Хрку. План им је од почетка био да направе хаос, рат у Ћациленду. Очигледно је да су лагали да је то нека спонтана акција ове несрећне жене. Злоупотребљавају је најстрашније да би се они бавили прљавом политиком - открио је, како пише Информер, главни уредник Драган Ј. Вучићевић.

Информер.рс