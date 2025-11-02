ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ДАНАС ОБИЛАЗИ ГРАДИЛИШТЕ НАЦИОНАЛНОГ СТАДИОНА Вучић на градилишту највећег спортског пројекта у земљи
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић обићи ће данас градилиште Националног стадиона у оквиру Експо пројекта.
Вучић ће градилисте обићи у 10.00 часова, саопштила је прес служба председника. Национални стадион имаће капацитет од 52.000 седећих места, а гради се према УЕФА стандардима.
Дизајн и архитетконско решење израдио је Марк Фенвик. Камен темељац за изградњу стадиона положио је председник Србије Александар Вучић 1. маја 2024. године.
У оквиру стадиона биће шопинг центар, фудбалска академија, а планиран је и музеј ФС Србије. Стадион је планиран као мултифункционални спортски објекат намењен за међународна такмичења од највећег значаја, а може се користити и за различите културне и друге манифестације.
Председник Србије Вучић изјавио је раније да ће Национални стадион бити изграђен до 1. маја 2027. године и истакао да ће то бити лепо спортско здање, најлепши у региону и један од најлепших у Европи.
Европска фудбалска унија (УЕФА) саопштила је у петак да је Фудбалски савез Србије (FSS) поднео кандидатуру да нови Национални стадион у Београду буде домаћин финала Лиге Европе 2028. године.
Поред Србије, у конкуренцији за финале Лиге Европе 2028. године налазе се и Француска са стадионом у Лиону и "Парком Принчева" у Паризу, Италија са стадионом Јувентуса у Торину и Румунија са Националним стадионом у Букурешту.
Поред Националног стадиона, гради се и Експо комплекс, који обухвата 1.500 станова, седам сајамских хала за земље учеснице током трајања међународне изложбе Експо, зона најбољих пракси у којој ће се налазити фирме, корпорације и друге институције.
Поред тога гради се и сва пратећа инграструкутра, саобраћајнице, пруга Земун поље - Експо комплекс, водоводно-канализационе, електромреже и топлотни систем.